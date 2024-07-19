Mavi ekran krizi, dünyayı etkiledi, ilginç görüntüler ortaya çıktı
Tüm dünyada etki yaratan 'mavi ekran krizi', birçok farklı sektörde büyük soruna yol açtı. Teknolojik altyapısıyla öne çıkan ulaşım alanında elle yazılan bilete bile dönüldü! İşte dünyadan görüntüler...
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Siber güvenlik şirketi CrowdStrike kaynaklı yaşanan yazılım sorunu, dünya çapında etki yarattı.
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Ulaşımdan haberciliğe, bankalardan sağlık kuruluşlarına kadar birçok alanda sistemler kilitlendi.
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Ajansların servis ettiği görseller ve sosyal medya paylaşımları, kısa süreliğine yaşanan 'kilitlenme'nin bile hayatımızı nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.
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- Banka ATM'leri işlemleri durdurdu.
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- Havaalanlarında kuyruklar oluştu, uçaklar için saatlerce bekleme süresi verildi.
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- Uçuşlar için elektronik biletin yerine elle yazılan biletlere geçiş yapıldı.
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- Araç muayene istasyonlarında sıralar oluştu, işlemler durdu.
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