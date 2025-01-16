Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile olduğu iddiasını yalanladı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile olduğu iddiasını yalanladı

        Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in hamile olduğu iddia edilmişti. Suarez, hamile olduğu yönündeki haberleri yalanladı; "Hamile değilim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 18:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2014 yılında evlendiği Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı China Suarez ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

        • 2

          Çift, hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

          America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, Icardi ile Suarez'in bebek beklediğini ileri sürdü.

        • 3

          Latorre, hamilelik haberini 4 farklı kaynaktan doğrulattığını belirtti.

          Hamilelik iddiasıyla ilgili çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

        • 4
        • 5

          Icardi'nin, Wanda Nara ile evliliğinden Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor.

        • 6

          China Suarez'in ise, oyuncu Nicolás Cabré ile evliliğinden Rufina adında bir kızı dünyaya geldi. Benjamín Vicuña ile ikinci evliliğinden Magnolia adında bir kızı, 2020'de ise Amancio adında üçüncü çocuğu oldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat'a için tutuklama talebi
        Rıza Akpolat'a için tutuklama talebi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Habertürk Anasayfa