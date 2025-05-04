Mauro Icardi'nden Fenerbahçe'ye gönderme!
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından göndermede bulundu.
Giriş: 04.05.2025 - 22:01 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:01
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara almasının ardındna Mauro Icardi paylaşım yaptı.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Mauro Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
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