Mauro Icardi iğne deliğinden gol çıkarıyor!

Son şampiyon Galatasaray ligdeki ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında alırken 3 puanı getiren isim de Mauro Icardi oldu. Geçen sezon kiralık oynadığı sarı-kırmızılılara bu sezon bonservisiyle gelen Arjantinli golcü gollerine de kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Geçen sezon forma giydiği 24 maçta 22 gol kaydeden Icardi erken form tutmaya başlarken attığı gollerin şıklığı da dikkat çekti. Geçen sezon beş kafa golüyle lige damga vuran Arjantinli, Trabzonspor karşısında da mesafe tanımadan attığı kafa gollerine yenisini ekledi.

Geçen sezon ortaların nereden açıldığına bakmaksızın attığı kafa golleriyle dikkat çeken Icardi, bu sezon perdeyi de erken açtı. Geçen sezon 3-2 kazanılan Ümraniyespor maçında 3 puanı getiren isim olan tecrübeli futbolcunun attığı bu golün xG (gol beklentisi) değeri 0.10 olarak kaydedilmişti. Icardi'nin Trabzonspor'a attığı ikinci golün xG değerinin 0.05 olduğu da belirtildi.

Oyuna sonradan girdiği Kayserispor maçını boş geçen Arjantinli, Trabzonspor mücadelesinde attığı iki golü ise toplamda 1.08 gol beklentisinden çıkardı. Zor pozisyonları kolaylıkla gole çevirebilen ve bu özelliğiyle fark yaratan Icardi, yoktan var etmeye de devam etti.

Maç içinde topla az buluşan, yeterince beslenmediği konusunda eleştirileri de beraberinde getiren Icardi, az dokunuş ile çok iş yapıyor! Kayserispor mücadelesinde topla dört kez buluşup bir şut çeken tecrübeli golcü, Trabzonspor mücadelesinde aldığı sürede 23 kez topla buluştu, dört şut kaydetti.

Kaptanlık da yaptığı Inter'deki 188 maça 111 gol sığdıran Icardi'nin attığı gollerdeki xG değeri 95 olurken PSG formasıyla rakip filelerle buluşturduğu 23 pozisyondaki gol beklentisi ise 26 olmuştu.

Çektiği dört şutun ikisinde topu ağlarla buluşturan yıldız futbolcu, geçen sezonki bu performansını bu sezona taşımış oldu. Geçen sezon 81 şutta 22 gol kaydeden Icardi, maç başına 3.4 şutta 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Geçen sezon takım arkadaşlarına 7 gol pası veren 30 yaşındaki futbolcu, topla her 26 buluşmasından birini gole çevirdi. Takım arkadaşlarına da gol pozisyonu hazırlayan Arjantinli yıldız, bu özelliğiyle her an kendisine önlem alınması gerektiğini de kanıtladı.

26 GOLÜN 6'SI KAFAYLA

Galatasaray formasıyla ligde 26 gol kaydeden Icardi, bunların altısını kafayla kaydetti. Hem sağdan hem soldan açılan ortalarda aynı isabet yüzdesiyle vuruş yapabilen Arjantinli golcü, rakip savunmaların arasından rahat vuruş yapabilmesiyle de takdir topladı. Rakip futbolcuların yakından takibine rağmen onları atlatmada usta olan golcü oyuncu geçen sezon Beşiktaş, Ümraniyespor, Antalyaspor, Sivasspor, Ankaragücü, mücadelelerinde gol repertuarından örnekler vermişti.