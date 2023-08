Mauro Icardi iğne deliğinden gol çıkarıyor!

Son şampiyon Galatasaray ligdeki ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında alırken 3 puanı getiren isim de Mauro Icardi oldu. Geçen sezon kiralık oynadığı sarı-kırmızılılara bu sezon bonservisiyle gelen Arjantinli golcü gollerine de kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Geçen sezon forma giydiği 24 maçta 22 gol kaydeden Icardi erken form tutmaya başlarken attığı gollerin şıklığı da dikkat çekti. Geçen sezon beş kafa golüyle lige damga vuran Arjantinli, Trabzonspor karşısında da mesafe tanımadan attığı kafa gollerine yenisini ekledi.

Çektiği dört şutun ikisinde topu ağlarla buluşturan yıldız futbolcu, geçen sezonki bu performansını bu sezona taşımış oldu. Geçen sezon 81 şutta 22 gol kaydeden Icardi, maç başına 3.4 şutta 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Geçen sezon takım arkadaşlarına 7 gol pası veren 30 yaşındaki futbolcu, topla her 26 buluşmasından birini gole çevirdi. Takım arkadaşlarına da gol pozisyonu hazırlayan Arjantinli yıldız, bu özelliğiyle her an kendisine önlem alınması gerektiğini de kanıtladı.

26 GOLÜN 6'SI KAFAYLA

Galatasaray formasıyla ligde 26 gol kaydeden Icardi, bunların altısını kafayla kaydetti. Hem sağdan hem soldan açılan ortalarda aynı isabet yüzdesiyle vuruş yapabilen Arjantinli golcü, rakip savunmaların arasından rahat vuruş yapabilmesiyle de takdir topladı. Rakip futbolcuların yakından takibine rağmen onları atlatmada usta olan golcü oyuncu geçen sezon Beşiktaş, Ümraniyespor, Antalyaspor, Sivasspor, Ankaragücü, mücadelelerinde gol repertuarından örnekler vermişti.