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Matrix Reloaded filminin konusu ne? Matrix Reloaded oyuncuları kimler?

Matrix Reloaded, Matrix serisinin ikinci filmi. Matrix Reloaded filmi ABD'de 281 milyon, tüm dünyada ise 738 milyon dolar gelir getirmiştir. İşte Matrix Reloadedfilmi ile ilgili detaylar

24.08.2020 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Matrix Reloaded

Matrix Reloaded filmi 2000'li yılların başına damga vuran bilim kurgu, aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Matrix serisinin ikinci filmi olan Matrix Reloaded filmi baş karakter Neo'nun hem kendi kimliğiyle hem de insanlığın geçmişiyle ilgili yeni sırları aralıyor. İşte Matrix Reloaded filmi ile ilgili detaylar...

MATRİX RELOADED KONUSU

Seçilmiş kişi Neo, Matrix'teki kurtarıcı rolüyle en güçlü varlıktır. Matrix'e kaçak girişleri temizlemekle yükümlü ajanlar bile karşısında duramaz. Matrix'te gemi kaptanlarının bir toplantısında onları tanıdık bir yüz ziyaret edecektir, daha önce Neo'nun onu yokettiği Ajan Smith. Ajan kimliğinin dışında yeniden sahneye çıkan smith, kendini kopyalayabilmekte ve çoğaldıkça güçlenmektedir. Neo'nun artık Matrix'te gerçek bir rakibi vardır. Morpheus ve Trinity ise diğer gemi kaptanlarıyla birlikte seçilmişi kaynağa götürecek yolu arayacaklardır.

MATRİX RELOADED OYUNCULARI KİMLER?

KarakterOyuncu
NeoKeanu Reeves
MorpheusLaurence Fishburne
TrinityCarrie-Anne Moss
Ajan SmithHugo Weaving
KahinGloria Foster
PersephoneMonica Bellucci
SeraphCollin Chou
NiobeJada Pinkett Smith
MerovingianLambert Wilson

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