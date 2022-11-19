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Matrah düzenlemesi nedir, otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, araç fiyatlarını nasıl etkiler?

Matrah düzenlemesi nedir, otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek?

Araç sahibi olmak isteyenler ÖTV indirimi konusunda yaşan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati matrah düzenlemesine vurgu yaptı. Yapılan açıklamalar sonrasında matrah düzenlemesinin ne demek olduğu ve otomobil piyasasında düzenlemesinin ne zaman geleceği sıfır araç almak isteyenler tarafından mercek altına alındı. İşte detaylar...

Giriş: 19.11.2022 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖTV indirimine ilişkin açıklamaları basında geniş yer bulan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobil piyasasını etkileyecek matrah düzenlemesindeki çalışmaları özetledi. Bilindiği gibi otomobilde en son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapılmıştı. Peki Matrah düzenlemesi nedir, otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • MATRAH NE DEMEK?

    Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

  • MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında matrah düzenlemesine de değinen Bakan Nebati, uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini vurguladı.

     

  • YÜZDE 80 ÖTV’NİN ALTINDA 2 MODEL KALDI

    Fakat, o günden bugüne döviz kurlarında yaşanan artış, otomobil fiyatlarını artırırken, ÖTV oranı düşen otomobilleri de yeniden yüzde 80 ÖTV dilimine çıkardı. Gelinen noktada, Türkiye’de satılan otomobillerden 2 model haricinde hepsi yüzde 80 ve daha üst ÖTV dilimine geçmiş oldu.

     

     

  • Bu durum, otomobillerin vergisiz fiyatlarına tedarik zincirindeki bozulmalar, enerji krizi ve artan maliyetler sebebiyle gelen zamların da tüketiciye katlanarak yansımasına yol açtı. Buna önceki günlerden bir örnek veren Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomobillerin vergisiz fiyatına gelen 300 Euro'luk zammın, tüketiciye 10 bin TL şeklinde yansıdığını belirtmişti.

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