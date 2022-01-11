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Masumlar Apartmanı bu akşam (11 Ocak) var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı bu akşam mı, yeni bölüm ne zaman? 11 Ocak TRT 1 yayın akışı

Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? 11 Ocak Masumlar Apartmanı bu akşam mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümü dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. En son 53. bölümüyle 2021 yılının son haftası ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisisinin 54. bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? 11 Ocak Masumlar Apartmanı bu akşam mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

11.01.2022 - 18:59 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Gülben'in aşkına sahip çıkıp Esat ile dünyaevine girmesinin ardından pek çok şeyin değişime uğraması Masumlar Apartmanı dizisinde heyecanının durulmamasına neden oldu. 4 Ocak Salı akşamı ekrana gelmeyen Masumlar Apartmanı yeni bölümü bu hafta var mı yok mu sorusu hafta başından beri araştırılıyor. Yılbaşı haftası yılbaşı programları nedeniyle pek çok dizi, film ve program ekrana gelmiyor. TRT 1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı sorusunun cevabı ve 11 Ocak Salı TRT 1 yayın akışı

  • MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Her hafta Salı akşamları ekrana gelen Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak.  Yılbaşı programları nedeniyle 4 Ocak akşamı ekrana gelmeyen Masumlar Apartmanı yeni bölümünün 11 Ocak Salı akşamı yayınlanması bekleniyordu. 11 Ocak TRT yayına akışında da Masumlar Apartmanı yeni bölümüne yer verilmedi. 

    Masumlar Apartmanı yeni bölümünün 18 Ocak Salı akşamı yayınlanması bekleniyor. 

  • 11 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI 

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema "Hazır Aile"

    22:30 Masumlar Apartmanı

    01:40 3'Te 3

    02:50 Sıradan Birkaç Gün

    04:00 Seksenler

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