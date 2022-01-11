Gülben'in aşkına sahip çıkıp Esat ile dünyaevine girmesinin ardından pek çok şeyin değişime uğraması Masumlar Apartmanı dizisinde heyecanının durulmamasına neden oldu. 4 Ocak Salı akşamı ekrana gelmeyen Masumlar Apartmanı yeni bölümü bu hafta var mı yok mu sorusu hafta başından beri araştırılıyor. Yılbaşı haftası yılbaşı programları nedeniyle pek çok dizi, film ve program ekrana gelmiyor. TRT 1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı sorusunun cevabı ve 11 Ocak Salı TRT 1 yayın akışı