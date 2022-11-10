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Mastodon nedir, nasıl kullanılır? Twitter'a alternatif olan Mastodon özellikleri neler?

Yeni bir mikro blog uygulaması olan ve Twitter'a alternatif olarak şimdiden binlerce kişiyi bünyesine çekmeyi başarabilen Mastodon ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Mastodon'a nasıl kayıt olunacağı, özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair bilinmesi gerekenler...

Giriş: 10.11.2022 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşabilen Mastodon uygulaması, fenomen rakibi Twitter'a alternatif olmayı başardı. Ülkemizde de kullanılmaya başlanan Mastodon'a dair ayrıntıları derledik. İşte, detaylar...

  • MASTODON'A NASIL KATILABİLİRİM?

    Mastodon kullanıcıları kayıt olduklarında genellikle ilgi alanlarına veya coğrafyaya göre temalandırılmış bir sunucuya katılmak zorunda; ana sunucuysa mastodon.social.

    Mastodon, "En çok konuşmak istediğiniz şey net bir kategoriye uyuyorsa (belki video oyunları veya sanat veya kuir yaşam veya kodlama veya kurgu veya her neyse), o zaman ilk sunucunuzu öncelikle bu tür içerik bulunduran bir sunucu yapmak iyi olabilir" diye açıklıyor:

  • Hangisini seçerseniz seçin, diğer sunuculardaki kişilerle laflayabileceksiniz. Unutmayın, e-posta gibi bu ve örneğin, Gmail'inizden annenizin tarih öncesinden kalma Yahoo hesabına hâlâ e-posta gönderebilirsiniz.

    Bir kullanıcının katıldığı sunucu, kullanıcı adının bir parçası haline geldiğinden bu sayede kullanıcılar birbirini aratabiliyor.

  • NEDEN BİRDEN FAZLA SUNUCU VAR?

    Mastodon, platformu farklı sunuculara ayırdığı için tek bir kişi veya şirket tarafından kontrol edilemez.

    Farklı sunucular farklı kurallara, gönderi yönergelerine ve daha küçük bir kullanıcı tabanına sahip olacak. Bütün bunlar, insanlarla etkileşime girmenin daha kolay olması ve daha az istenmeyen e-posta ve tacizle karşılaşılması gerektiği anlamına geliyor.

    Bazı sunucular, bot veya kötü niyetli kullanıcılar barındırabilecek diğer sunuculara bağlantı vermemeyi seçebilir.

  • MASTODON KULLANMAK NASIL BİR ŞEY?

    Mastodon, Twitter'a çok benziyor. "Toot" olarak adlandırılan tweetler beğenilebilir ya da "boost" (retweet) edilebilir.

    Twitter'ın kullanıcılara görmek istediklerini düşündüğü şeyleri göstermeye yönelik algoritmik girişimleri yerine, Mastodon gönderilere zamana göre öncelik veriyor.

    Öte yandan site etiket, kullanıcı etiketleme, fotoğraf ve video yükleme ve Twitter kullanıcılarının tanıyacağı diğer özellikleri de içeriyor.

    Diğer kullanıcıları bulmak için en basit yol, kullanıcıların hem Twitter hem de Mastodon'da oturum açmasını sağlayan ve daha sonra Twitter takipçilerinde, iki platformu da kullanarak oturum açan herkesi tarayan Twitodon adlı araç.

    Araç daha sonra, sitedeki talimatlar aracılığıyla Mastodon'a aktarılabilen bir liste çıkarıyor.

    Kaynak: Independent Türkçe

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