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MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 26 Aralık MasterChef elenen

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 26 Aralık MasterChef Türkiye’de elenen (veda eden) isim

MasterChef Türkiye’de heyecan bu akşam ekranlara gelen bölümle devam etti. MasterChef Türkiye’de bu akşam bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Peki 26 Aralık Pazar günü itibariyle MasterChef’te kim elendi ve finale kimler kaldı? İşte 26 Aralık MasterChef Türkiye’de elenen (veda eden) isim

27.12.2021 - 00:31 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda bir kişi yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte 26 Aralık MasterChef Türkiye’de elenen (veda eden) isim

  • 26 ARALIK 2021 MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 

     

    Kritik eleme gecesinde baby sebzeleri ana ürün olarak seçen Mehmet, Danilo ve Somer şefler, baby sebzelerin kullanılarak en yaratıcı yemeğin hazırlanmasını istedi. MasterChef 2021 son bölümde eleme potasındaki Mert, Hasan ve Burcu tezgah başına geçerek hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesine sundu.

  • MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında bulunan 3 eleme adayı kendilerine ürünü hazırlamak için verilen sürenin tamamlanmasının ardından jüri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin baby sebzelerin ana ürün olduğu tabaklardaki ürünleri tek tek tadımını yaparak olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdi.

  • MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

    TV8 kanalının ev sahipliği yaptığı MasterChef kritik eleme gecesinde potada yer alan adaylar Mert, Hasan ve Burcu tarafından hazırlanan yaratıcılık yemeklerinin değerlendirilmesinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler eleme adaylarının ürünlerine verdikleri puanları açıkladı.

    İlk etapta puan durumu şöyle şekillendi;

    MERT: 15

    HASAN: 19

    BURCU: 14

    Puan durumunun bu şekilde olmasıyla Hasan ilk etabı 1. Olarak tamamladı. En düşük puanı ise Burcu almış oldu.

     

  • 26 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    İlk etabın en başarılı isminin Hasan olması sonrasında, kritik eleme gecesinde potada mücadele eden Mert, Hasan ve Burcu arasından bu hafta MasterChef'e veda edecek ismin belli olacağı 2. etap başladı. 

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