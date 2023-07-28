MasterChef Türkiye ödül oyununun kazananı hangi takım oldu?
MasterChef All Star yarışmasında 28 Temmuz Cuma akşamı ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. 27 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen son bölümde haftanın üçüncü ve son takım mücadelesi verildi. Haftanın eleme adayları Rıfat, Tolga, Mert ve Çağatay olurken son günün ilk eleme adayı ise Eda oldu. 28 Temmuz'da yayınlanan yeni bölümün ardından ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte 28 Temmuz 2023 MasterChef ödül oyununu kazanan takım hakkında merak edilenler...
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yemek programı yeni bölümüyle yayınlanıyor. Kırkıncı bölümü ile ekrana gelen MasterChef Türkiye All Star programında ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. İşte 28 Temmuz 2023 Cuma MasterChef Türkiye All Star ödül oyununu kazanan takıma ilişkin merak edilenler...
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28 TEMMUZ ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ödül oyununu kazanan takım 28 Temmuz Cuma günü yayınlanan MasterChef yeni bölümün ardından belli olacak.
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27 TEMMUZ MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam üçüncü kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, dana eti ve soslardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın 3. takım oyununun galibi mavi takım oldu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tahsin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayları Eda ve Büşra oldu.
Mavi takım
Batuhan (Mavi takım kaptanı)
Eray
Dilara
Azize
Tanya
Suna
Tolga
Gamze
Barış
Rıfat
Kırmızı takım
Sefa (Kırmızı takım kaptanı)
Tahsin
Sergen
Ayaz
Çağatay
Büşra
Mert
Esra
Berker
Eda