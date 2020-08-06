MasterChef kim kazandı?

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MasterChef Türkiye kim kazandı? İşte 16'ya kalanlar! 5 Ağustos 2020 MasterChef son bölüm

MasterChef Türkiye 2020'nin 16'ya kalan yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. MasterChef macerası için seçilen 28 yarışmacı son 16'ya kalmak için kıyasıya mücadele verildi ve son 16 için üçüncü yarışmacı dün akşam belirlendi. Peki 5 Ağustos MasterChef Türkiye kim kazandı?

06.08.2020 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef

MAsterChef Türkiye kim kazandı? sorusu dün akşam ilk 16'ya kalan 3. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'de yarışacak asıl 16'ya kalan üçüncü yarışmacı da belirlendi. 4. yarışmacı ise bu akşam belirlenecek. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF'DE ŞEFLERİN HAYAL KIRIKLIĞI

MasterChef'de şefler değerlendirmeleri sonrasında üst tura kalmayı hak edecek 6 tabak bulamadıklarını söyledi. Bu nedenle dün akşamki ikinci turda ise 6 yarışmacı yerine 4 isim mücadele etti. Bu durum şefler için hayal kırıklığına neden oldu.

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MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşamki yarışında yarışmacılar önce pasta tartı yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 4 yarışmacı final turu için mücadele etti.

Özgül, Berker, Esra, Serhan arasında geçen osman meyveli tart yapılan yarışta en iyi yemeği çıkaran ve ana kadroda olmaya hak kazanan yarışmacı ÖZGÜL oldu.

16'ya çıkan ilk yarışmacı Serhat, ikinci yarışmacı Duygu olmuştu.

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MasterChef'in bu akşam ekranalra gelecek bölümünde büyük mücadelenin ardından 1 yarışmacı daha ilk 16'ya kalacak.

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