TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Kırmızı ve mavi takım kaptanları tarafından seçilen yarışmacılar, şeflerin belirlediği malzemelerden sıcak ve soğuk yemekler yaptı. Düello şeklinde gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyunu renkli anlara sahne oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Kasım MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...