MasterChef Türkiye'nin bugünkü konuklarından biri de bu sezonun elenen yarışmacılarından Tanya Kilitkaya oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de yemek bilgisi ve aksanıyla sevilen bir yarışmacı olan MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kılıçkayalı nereli ve kaç yaşındadır? İşte MasterChef Tanya hakkında...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almış fakat geçtiğimiz günlerde elenmiştir.