MASTERCHEF ŞULE YAMAN KİMDİR?

Şule Yaman, 24 yaşında ve aslen Samsun Çarşambalı'dır. Öte yandan Trabzon'da doğup büyümüştür. Harita mühendisi olan yarışmacı bu alanda da yüksek lisans yapıyor. Yarışmaya da Bolu'dan katılıyor. Birinci eleme turunda yahnili kaçamak yemeğini sundu ve üç şefden de evet oyu aldı. MasterChef Şule, yedeklerde yer alan isim oldu.