Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu? 31 Ekim Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

        Son eleme adayı belli oluyor! 31 Ekim MasterChef son eleme adayı kim olacak?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu gecenin sonunda belli oluyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı programa, şef Türev Uludağ konuk oluyor. Ünlü şef yarışmacılardan, közde içli köfte ve teretür yapmalarını istiyor. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, haftanın son eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim olacak?" İşte 31 Ekim 2025 Cuma MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef yeni bölümünde, en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına gidecek. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde ödül oyununu Ayten kazanmıştı. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 31 Ekim Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLACAK?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Barış

          Ayten

          Aslı

          Sümeyye

          Mert

          Çağlar

        • 4

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyununu Ayten kazandı.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen son yarışmacı Nisa olmuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa