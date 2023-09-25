Yarışma döneminde Gökçeada'da yaşayan ve orada bir otelde şeflik yapan Eren Kaşıkçı, İstanbul'a yerleştiğini açıkladı. Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından Zekeriyaköy'de bir restoran açtığını ve artık İstanbul'da yaşayacağını duyurdu. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi buluanan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.