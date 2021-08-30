MasterChef Mustafa kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmeyi başaran Mustafa Ozan hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Mustafa'nın hayatı hakkında bilgiler...

MUSTAFA OZAN KİMDİR?

Mustafa Ozan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık mesleğinde profesyonel olarak 4 yıldır İstanbul'da bir restoranda çalışan Mustafa Ozan aslen Edirnelidir. Annesi ve babası olan MasterChef Mustafa’nın abisi kimya mühendisidir.

Yarışmacı, ilk turda bezelye püresi ve taneleri eşliğinde tarhana soslu levrek yapmıştı.