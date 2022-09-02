İtalyan lezzeti: Margarita Pizza

MARGARİTA PİZZA NASIL YAPILIR?

Margarita Pizza yapımında ilk olarak domatesler güzelce yıkanır ve dilimlenir. Hazırlanan domateslerin üzerine sirke, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi eklenir ve tüm ürünler birbirine yedirilir.

Yuvarlak bir hamur açılır ve yağlı kağıdın üzerine alınır. Ya hazır domates sosu ya da önceden hazırlanan domates sosu açılan hamurun üzerine sürülür.

Mozarella peyniri tüm hamuru kaplayacak şekilde serpilir.

İlk hazırlanan domatesli karışım da hamurun üzerine yerleştirildikten sonra 200 derecelik fırında peynirler eriyene ve üstleri kızarana kadar pişirilir. Yanında doğranmış fesleğen ve roka ile çok daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun.