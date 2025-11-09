MasterChef'te mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de baklava teması gündeme geldi. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığına sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Kasım Pazar MasterChef takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl kuruldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...