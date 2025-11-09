Habertürk
        MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef'te 9 Kasım 2025 Pazar akşamı baklava teması heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken bir kişi mavi takım kaptanlığının sahibi olacak. Mavi takım kaptanı ve oluşan takımlar araştırılıyor. Peki, 9 Kasım Pazar kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 09.11.2025 - 16:34
        • 1

          MasterChef'te mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de baklava teması gündeme geldi. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığına sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Kasım Pazar MasterChef takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl kuruldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Gizem

          Çağlar

          Muratcan

        • 4

          Sümeyye

          Furkan

          Onur

          Sezer

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarısız tabağı yapan Çağlar MasterChef'te elenerek yarışmaya veda etti.

        • 6

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

        • 7

          KIRMIZI TAKIM:

          Görseller: TV8

