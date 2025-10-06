MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef'te mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım sorgulanıyor. Peki, 6 Ekim Pazartesi dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te mavi takım kaptanı Cansu oldu. Cansu kırmızı takım kaptanı olarak Ayten'i seçti.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Cansu (Kaptan)
Furkan
Özkan
Hakan
Ayla
Mert
Eylül
Murat Can
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Çağatay
Sümeyye
Gizem
Sezer
İhsan
Onur
Aslı
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Deniz
Furkan
Mert
Onur
Murat Can
Çağatay
Sezer
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.