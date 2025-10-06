ALES 3 sınav ve başvuru tarihi 2025: ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES/3) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.