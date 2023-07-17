TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanların belli olacağı yeni bölümde, kaptanlık oyunu öncesinde şefler, yarışmacılardan Ali Nazik yemeği yapmalarını istedi. Mavi takımın kaptanı olmak için tezgah başına geçecek olan yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişecek. "Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı belli oldu mu? 17 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef mavi ve kırmızı takımlar...