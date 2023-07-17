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        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olacak kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturacak. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak MasterChef'de Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan Ali Nazik yapmalarını istedi. İşte 17 Temmuz MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları ve yeni takımlar...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 19:49
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          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanların belli olacağı yeni bölümde, kaptanlık oyunu öncesinde şefler, yarışmacılardan Ali Nazik yemeği yapmalarını istedi. Mavi takımın kaptanı olmak için tezgah başına geçecek olan yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişecek. "Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı belli oldu mu? 17 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef mavi ve kırmızı takımlar...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KAPTANLAR KİM OLDU?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Mavi takım ve kırmızı takımın kaptanı bu akşam belli olacak. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te takımlar henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 4
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