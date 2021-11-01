MasterChef Türkiye 2021’de mücadele dolu on birinci hafta başlıyor. TV8 ekranlarından izleyicisiyle buluşan MasterChef son bölümde yarışmaya veda eden isim Ateş olmuştu. Kalan on iki yarışmacı, bu akşam, 1 Kasım Pazartesi tarihli bölümde en lezzetli midye dolmasını yaparak mavi takım kaptanı olmaya çalıştı. Peki, bu hafta mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım kaptanı olacak ismi belirleyecek yemek midye dolma oldu. Şefler, yarışmacılardan en az yirmi adet midye dolma istedi. Bunun için verilen süre ise 45 dakika. Yarışmacılar, yeteneklerini öne çıkarak en lezzetli midye dolma yapmak için uğraştı. Verilen sürenin sonunda ise şefler tadım yaparak altı ismi başarılı buldu. Bu isimler; Eren, Araz, Hasan, Azize, Safanur, Sergen oldu. Gecenin en başarılı midye dolma yapıp kaptanlık oyununu kazanan Eren, Mavi takım kaptanı oldu.

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANACAK?

MasterChef Türkiye’de bu akşam son olarak kaptanlar düellosu ekrana gelecek. İki takım kaptanı, ilk takım oyununda verilecek avantajı alabilmek için mutfağa girecek. 10 tane mücveri en iyi şekilde yapan kaptan, düelloyu kazanacak ve önemli bir avantajı takımına kazandıracak. En iyi mücveri yapan isim Burcu oldu ve avantajı kazandı.

Avantajı kazanan Burcu, Mavi Takım'dan bir yarışmacıyı kendi takımından bir yarışmacı ile değiştirmeye hak kazandı. Burcu oluşturduğu ilk takımdan Pelin'i Mavi Takım'dan Sergen ile değiştirdi. İşte bu haftanın yeni takımları...

MASTERCHE HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım kaptanı olan Eren karşısına Kırmızı Takım kaptanı olarak Burcu'yu seçti. Takım kaptanları stratejilerini belirleyerek haftanın takımlarını oluşturdular. Haftanın takımları şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Eren - Pelin - Tahsin - Emre - Araz - Safanur

KIRMIZI TAKIM: Burcu - Hasan - Azize - Dilara - Mert -Sergen