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        Haberler Televizyon MasterChef ikinci beyaz önlüğün sahibi kim, hangi yarışmacı oldu? 26 Aralık Masterchef şef ceketini giyen isim...

        MasterChef ikinci beyaz önlüğün sahibi kim oldu?

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te 25 Aralık Salı akşamı bir ilk yaşandı. Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu. İkinci ceketi kimin alacağı ise merak konusu oldu. İşte 26 Aralık 2023 MasterChef All Star'da ikinci beyaz önlüğün sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 18:46 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:46
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        • 1

          MasterChef'te heyecanlı oyunu gecesi devam ediyor. Bu hafta kimin önlük giyerek finale kalacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te ikinci şef ceketinin sahibi belli olacak. İşte 26 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef All Star'da yaşananlar...

        • 2

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ CEKETİNİ KİM ALACAK?

          MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26 Aralık Çarşamba akşamı haftanın ikinci ceketinin sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi belli oldu.

        • 4

          İkinci turun sonunda yarışmacıların şeflerden aldıkları puan durumu şu şekilde:

          Tahsin: 50

          Eren: 47

          Hasan: 45

          Barbaros: 42,5

          Sergen: 45

          Esra: 33

          Kıvanç: 38,5

          Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te bu hafta şeflerin değerlendirmesi sonucu elenen isim Batuhan oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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