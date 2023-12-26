MasterChef'te heyecanlı oyunu gecesi devam ediyor. Bu hafta kimin önlük giyerek finale kalacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te ikinci şef ceketinin sahibi belli olacak. İşte 26 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef All Star'da yaşananlar...