TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te final için bekleyiş sürüyor. Son 4 kişinin kaldığı yarışmada, Somer, Mehmet ve Danilo şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda büyük finalde bir yarışmacı MasterChef şampiyonu olacak. Peki, MasterChef ne zaman bitiyor, final ödülü nedir?" İşte MasterChef'in sona ereceği tarih...