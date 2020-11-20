MasterChef Türkiye'de dün akşam 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Barbaros ile Serhat'ın kurduğu Mavi takım ve Kırmızı takım, MasterChef 2020'nin 14. haftasında ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Barbaros, düelloyu kazandığı için elde ettiği avantaj ile günün menüsünü belirledi. Beş yemek olan menü, MasterChef'in geçtiğimiz sezonunda yer alan 3 yarışmacısı değerlendirildi. Oyların çoğunluğunu kazanan takım, bu akşam dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Kasım Perşembe MasterChef 103. bölümde Mavi takım ve Kırmızı takım arasındaki haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaptanlık düellosunu kazandığı için Mavi takım kaptanı Barbaros tarafından oluşturulan menünün yapılması için verilen süre 50 dakika oldu. Süre bitiminde yemeklerin tadımını şefler yerine MasterChef 2019'un üç yarışmacısı yaptı. Tadım yaptıktan sonra beğendikleri tabakları kaldırarak kazanan takımı belirleyen yarışmacıların bu oylaması sonucunda Mavi takım 10, Kırmızı takım 5 puan kazandı. Böylece MasterChef'te ilk dokunulmazlığı Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen 103. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda geçen sezonun yarışmacıları tarafından yapılan oylama sonucunda Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden Kırmızı takımın yarışmacıları ise eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyunda Mehmet şefin imza tabağı yapılması istendi. Bu yemeğin hazırlanması için yarışmacılara verilen süre 45 dakika idi. Süre sonunda tabağındaki malzemeleri eksiksiz olan tek tabağın sahibi Eray, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme adayı UĞUR oldu.

21 Kasım Cumartesi günü oynanacak oyun sonrasında 2. eleme adayı, 22 Kasım Pazar akşamı bir eleme adayı daha belirlenecek ardından belirlenen üç kişi arasından bir kişi yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE 104. BÖLÜM FRAGMAN