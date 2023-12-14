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        Haberler Televizyon DOKUNULMAZLIĞI ALDI! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Aralık 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Birbirinden zorlu yemeklerin yapılacağı MasterChef'te, şeflerin değerlendirmesi sonucunda takım oyununun galibi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olmuş olacak. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef eleme potasına giden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 07:12 Güncelleme: 14.12.2023 - 07:12
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmada adım adım finale gidilirken yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet başladı. Dokunulmazlık oyunu gecesinde günün konsepti İsviçre mutfağı oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?" İşte 13 Aralık MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          13 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tahsin ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı takım oylaması sonucunda Barbaros oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:

          Mavi Takım

          Eren (Kaptan)

          Hasan

          Sergen

          Esra

          Batuhan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Dilara (Kaptan)

          Tahsin

          Barbaros

          Kıvanç

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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