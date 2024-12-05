MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken Latin Amerika yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oluyor. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...