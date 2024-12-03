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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Aralık 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu ve bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef heyecanı haftanın ilk takım oyunu ile devam etti. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Emre olurken, kırmızı takım kaptanı Onur olmuştu. MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan 'Alman Mutfağı'na özgü yemekler yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek ilk yarışmacıyı belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu, eleme adayı kim oldu? İşte 3 Aralık 2024 Salı dokunulmazlığını kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 20:22 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:13
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Takım olarak en başarılı tabağı yapan ekip haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘Alman Mutfağı’ yemekleri yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda Şirin oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Emre (Takım Kaptanı)

          Beyza

          Kerem

          Şirin

          Semih

        • 6

          Kırmızı Takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Alper

          Erim

          Eda

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.

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