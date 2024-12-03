Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Takım olarak en başarılı tabağı yapan ekip haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...