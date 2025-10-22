MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan, haftanın son takım oyunu ile devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, rekabet dozunun her geçen gün arttığı yarışmada, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, tüm yemekleri mangalda yapacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 22 Ekim Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
- 1
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa ve Barış eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
-
- 4
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
- 5
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Hakan
Özkan
Çağatay
Mert
Sezer
Eylül
Çağlar
Onur
- 6
KIRMIZI TAKIM:
Nisa (Kaptan)
Furkan
Gizem
Sümeyye
Ayla
Murat Can
Barış
Aslı
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef'te elenen son yarışmacı Cansu oldu.