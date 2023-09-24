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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu, kim elendi ve kim gitti? MasterChef eleme potası kimler?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

        TV8'in bu yıl da büyük bir ilgi gören fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha heyecan doruğa çıktı. İzleyicilerin merakla beklediği yarışmaya dair çok; 23 Eylül Cumartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 02:10 Güncelleme: 24.09.2023 - 02:10
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha geri sayıma geçilmiş durumda. Gün itibariyle ilk 6 eleme adayı belli olduğu yarışmada gözler bugünkü dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, fenomen yarışamının hayranlarının büyük bir merakla araştırdığı konuya dair detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oluyor. Bu akşamın kazanan takımı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        • 3

          ELEME ADAYLARI KİMLER?

          MasterChef'te gün itibariyle bu akşamki oyunu önesi eleme adayları şöyle;

          Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen ve Azize...

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te takımlar belli oldu.

          Mavi takım

          Ayaz (Kaptan)

          Kıvanç

          Tahsin

          Hasan

          Azize

          Sergen

          Barış

          Tanya

          Alican

        • 5

          Kırmızı takım

          Kerem (Kaptan)

          Barbaros

          Esra

          Dilara

          Tolga

          Batuhan

          Sefa

          Eda

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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