MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?
TV8'in bu yıl da büyük bir ilgi gören fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha heyecan doruğa çıktı. İzleyicilerin merakla beklediği yarışmaya dair çok; 23 Eylül Cumartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...
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MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha geri sayıma geçilmiş durumda. Gün itibariyle ilk 6 eleme adayı belli olduğu yarışmada gözler bugünkü dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, fenomen yarışamının hayranlarının büyük bir merakla araştırdığı konuya dair detaylar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oluyor. Bu akşamın kazanan takımı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
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ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te gün itibariyle bu akşamki oyunu önesi eleme adayları şöyle;
Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen ve Azize...
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te takımlar belli oldu.
Mavi takım
Ayaz (Kaptan)
Kıvanç
Tahsin
Hasan
Azize
Sergen
Barış
Tanya
Alican
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Kırmızı takım
Kerem (Kaptan)
Barbaros
Esra
Dilara
Tolga
Batuhan
Sefa
Eda
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