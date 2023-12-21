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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı!

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan sona erdi. Yarışmada son elenen isim Dilara olurken, dokunulmazlık oyunu kazananı merak konusu oldu. Bu haftanın kazananı şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazandı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu kazananı...

        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 21.12.2023 - 00:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:16
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        • 1

          MasterChef'te elenen son isim Dilara olurken haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu geldi çattı. Kıyasıya mücadele devam ederken MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takımın kazandığına ilişkin sorgulamalar sürüyor. İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyunu ile ilgili detaylar...

        • 2

          DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Tavuk kanatları en iyi yaparak takım oyununun galibi olan takım mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda Esra oldu.

        • 4

          MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!

          Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.

          Mavi Takım

          Tahsin (Kaptan)

          Sergen

          Barbaros

          Hasan

        • 5

          Kırmızı Takım

          Eren (Kaptan)

          Kıvanç

          Esra

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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