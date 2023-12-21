YAPILIŞI

Fırını 200 dereceye ayarlayın ve bir tepsinin üzerine tel ızgarayı yerleştirin. Büyük bir kaba tavuğu alın ve üzerine yağları, sarımsağı, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Daha sonra tavuk kanatlarını fırın ızgarasına dizin.

Tavuk altın rengi olana kadar 50 ile 60 dakika -büyüklüğüne göre değişir, küçük kanatlarsa 30 dakika yeterli olacaktır- pişirin.

Küçük bir tencerede, acı sos ve balı birlikte karıştırın. Kaynamaya başlayınca tereyağını içerisine ekleyin. 2 dakika kadar pişirin, daha sonra sarımsakları ekleyip biraz daha pişirin. Son olarak ise ocağın altını kapatın.

Kanatlar piştikten sonra bir kaseye alın. Hepsi tamamen sosla kaplanana kadar acı sos ile karıştırın. Kanatları tekrar ızgara rafına yerleştirin ve sos karamelleşene kadar 5 dakika pişirin. Ardından servis edebilirsiniz.