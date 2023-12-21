Buffalo Wings (Kanat) tarifi nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir?
Masterchef Türkiye yarışmasında yapılan Buffalo Wings (Kanat) tarifi izleyenlerin ilgisini çeken bir yemek oldu. Buffalo kanatları pişirilirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Püf noktalarına dikkat edilmediğinde tavuğunuz yeteri kadar çıtır ve kızarmış olmayabilir bu yüzden buffalo kanatlarını pişirirken püf noktalara dikkat etmelisiniz. İşte, sizin için tarifin püf noktaları ve yapılışı...
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Buffalo kanatlarının çıkış noktası Amerika’ya dayanıyor. İlk buffalo kanatları, 1964’te New York’da bir barda yapılıyor. Buffalo kanatları yapmanın püf noktalarından birisi, fırında pişirirken tel raf kullanılmasıdır. Raf sayesinde hava, kanatların altında da dolaşır ve böylelikle çıtırlaşmasını sağlar. Kanatlar boyutuna bağlı olarak soslanmadan önce fırında 50 ile 60 dakika pişebilir.
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1. TARİF
MALZEMELER
-2 kg tavuk kanadı
-4 yemek kaşığı tereyağı
-1 çay kaşığı sarımsak tozu(isterseniz diş sarımsak da kullanabilirsiniz)
-Damak tadınıza göre tuz
-İsteğe bağlı karabiber
SOSU İÇİN:
-Yarım çay bardağı acı sos (isteğe göre daha fazla da olabilir)
-2 yemek kaşığı bal
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
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YAPILIŞI
Fırını 200 dereceye ayarlayın ve bir tepsinin üzerine tel ızgarayı yerleştirin. Büyük bir kaba tavuğu alın ve üzerine yağları, sarımsağı, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Daha sonra tavuk kanatlarını fırın ızgarasına dizin.
Tavuk altın rengi olana kadar 50 ile 60 dakika -büyüklüğüne göre değişir, küçük kanatlarsa 30 dakika yeterli olacaktır- pişirin.
Küçük bir tencerede, acı sos ve balı birlikte karıştırın. Kaynamaya başlayınca tereyağını içerisine ekleyin. 2 dakika kadar pişirin, daha sonra sarımsakları ekleyip biraz daha pişirin. Son olarak ise ocağın altını kapatın.
Kanatlar piştikten sonra bir kaseye alın. Hepsi tamamen sosla kaplanana kadar acı sos ile karıştırın. Kanatları tekrar ızgara rafına yerleştirin ve sos karamelleşene kadar 5 dakika pişirin. Ardından servis edebilirsiniz.
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2. TARİF
MALZEMELER
-2 kg tavuk kanadı
-5 çay kaşığı kabartma tozu
-1 çay kaşığı tuz
Acı Sos İçin:
- 4 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- Yarım çay bardağı acı sos
-1 yemek kaşığı esmer şeker veya beyaz şeker
- Yarım çay kaşığı tuz
Tavuğun Yanına Peynir Sos İçin:
- Yarım çay bardağı beyaz peynir
- Yarım çay bardağı tulum peyniri
- Yarım su bardağı krema
-Yarım su bardağı mayonez
-1 diş sarımsak (rendelenmiş ya da kıyılmış)
-1 veya 3 yemek kaşığı süt (kıvamına göre ekleyebilirsiniz)
-1 yemek kaşığı limon
-Yarım çay bardağı tuz
-İsteğe bağlı miktarda kekik ve karabiber
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YAPILIŞI
Kanatları bir peçete yardımı ile kuruladıktan sonra fırını 120 dereceye getirin.
Kanatları bir kaseye alın ve üzerine önce kabartma tozu ile tuzu serperek karıştırın. Daha sonra kanatları fırın tepsisine veya ızgaraya derisi size bakacak şekilde yerleştirip 30 dakika kadar pişirin.
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Ardından fırını 220 dereceye alın ve 30 dakika daha pişirin. Çıtır çıtır olan kanatları bir tabağa aldıktan sonra acı sos karışımını hazırlamaya başlayın.
Önce tereyağını eritin, acı sos ile şeker ve tuzu ekleyip biraz pişirin. Daha sonra peynirli sosun tüm malzemelerini hazırlayıp karıştırın.
Pişen tavuk kanatlarınızı önce acı sosa, sonra peynirli sosa batırarak yiyebilirsiniz.
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AIR FRYER'DA NASIL YAPILIR?
Yukarıdaki iki farklı tarifi air fryer kullanarak da pişirebilirsiniz. Bu yöntemde hava fritözü zaten