MasterChef Atike kimdir?

MasterChef Türkiye 23 Ekim 2022 Pazar akşamı eleme gecesiyle izleyici karşısına geçti. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmaya veda eden isim Atike oldu. İşte Atike'nin hayatı hakkında merak edilenler... MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? MasterChef'te Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun kararı ile yarışmaya veda eden isim Atike oldu.

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR? 34 yaşında olan Atike, MasterChef yarışmasına İzmir'den katılıyor. Soyadı Bozyaka olan Atike'nin babası hayatını kaybetmiş fakat Kazakistan'da restoranları bulunuyor. Atike'nin babası ise 9 kere evlenmiş. Somer Sivrioğlu'nun, 'Atike ne demek?' sorusuna Bozyaka, 'Tez canlı, hareketli, güler yüzlü, güzel soylu genç kız demek.' şeklinde bir yanıt vermişti.