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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef 13 Temmuz bu akşam kim kazandı, ana kadroya kim, hangi yarışmacı girdi?

        MasterChef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef yeni sezonu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Her gün bir kişinin ana kadroya girdiği yarışmada ana kadroya giren ikinci yarışmacı bu akşam belli oluyor. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. 13 Temmuz'da MasterChef'te ana malzeme kabak ile etkileyici yemekler yapılmaya çalışılacak. İşte 13 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:09
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ikinci isim bu gece netlik kazanıyor. Kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılar kabak ile lezzetli yemekler yapıp ana kadroya girmek için yarışacaklar. Peki, MasterChef kim kazandı 13 Temmuz? MasterChef ikinci önüğün sahibi kim oldu? İşte 13 Temmuz Cumartesi MasterChef'te yaşananlar...

        • 2

          MASTERCHEF'TE KADRO NETLEŞİYOR

          İkinci gruptan 12 yarışmacı bu akşam kabak ile yaratıcı yemekler yaparak şefleri etkilemeye çalışıyor.

        • 3

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef 2024 ana kadroya giren ikinci isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        • 4

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İLK İSİM KİMDİ?

          MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında, 12 kişilik yarışmacı kadrosu Kilis tava yapmak için mücadele verdi.

        • 5

          Gecenin sonunda ise rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak önlüğü kazanan isim Zeynep oldu. Böylece MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Zeynep seçildi.

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