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        MasterChef'te 12 Temmuz dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star Türkiye yarışmasında heyecan devam ederken. 12 Temmuz Çarşamba günü 24. bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında yeniden dokunulmazlık oyunu oynadı ve kaybeden takımın belli olmasının ardından bu akşam ikinci eleme adayı potaya gidecek. Peki, 12 Temmuz Çarşamba günü dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti ve potaya giden ikinci eleme adayı kim oldu?

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 00:17
        • 1

          MasterChef All Star Türkiye yarışmasında mücadele son hız devam ederken, 11 Temmuz Salı günü 23. bölümde ilk eleme adayı belli oldu. 12 Temmuz Çarşamba 24. bölümde oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası ise ikinci eleme adayı da potaya gönderilecek. Yarışmacılardan bu akşam 2022 ve 2023 yılı arasında internette dünyanın en çok aranılan yemeklerinin yapılması istendi. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden isim...

        • 2

          MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          12 Temmuz Çarşamba 24. bölümde oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadıktan sonra eleme adayını potaya gönderecek.

        • 3

          BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Takım dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sergen oldu. 

        • 4

          MASTERCHEF'TE  ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Takım dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sergen oldu. Mavi takımda 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu.

          Bununla beraber 11 Temmuz'da oynanan dokunulmazlık oynunu kaybeden kırmızı takımda 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker olmuştu.

           

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