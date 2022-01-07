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Maske Kimsin Sen programı jüri üyeleri kimler? İşte Maske Kimsin Sen jüri üyeleri

Fox TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni yarışması Maske Kimsin Sen, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen yarışmayla ilgili olarak Maske Kimsin Sen programı jüri üyeleri kimler sorusunun cevabını derledik. İşte isim isim Maske Kimsin Sen jüri üyeleri...

07.01.2022 - 12:19 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Maske Kimsin Sen programı ekranlara gelmeye devam ediyor. Kısa sürede ciddi bir ilgi gören yarışmanın sunucusu ve jüri üyeleri ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki Maske Kimsin Sen sunucusu kimdir ve Maske Kimsin Sen jüri üyeleri kimler?

    TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

    24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur.

    Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı.

    Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

    2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı.

    Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.

  • MELİS SEZEN KİMDİR?

    2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir adet erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşmaktadır. 23 yaşındaki güzel oyuncu verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yazdırdığını söylemiştir.

    12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

    2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

    Sezen, 2019’da IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e girmiştir.[10] 2020 yılında İstanbul’un işgali, Meclis-i Mebûsan’ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara’da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

    Ayrıca son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı; ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle Türkiye’de alınan önlemler dolayısıyla film vizyona girmedi ve ertelendi. Yeni vizyon tarihinin filmin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklanmıştır. 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden biridir.

  • ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

    Yücesoy, 22 Ekim 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.

    Katıldığı seçmeler sonrası Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Sonrasında diziler ve sinema filmleri yapmıştır. 2015 yılı ile birlikte Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun yeni genel sanat yönetmenidir. Anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir.

  • EDA ECE KİMDİR?

    20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

    İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

    Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

    İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

    2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır.

  • DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

    Aydın Doğu Demirkol 7 Eylül 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk komedyen ve oyuncudur.

    Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da doğdu. Ortaokulu Amasya’da liseyi ise Ankara’da okudu. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi.

    Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli komedi video çalışmaları yapan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

    Daha sonra; Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

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