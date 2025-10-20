İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati'yi Türkiye’de temsil eden FerMas'ta önceki aylarda kapsamlı bir yönetim değişikliği yaşandı.

20 yıldır Tofaş'ta farklı pozisyonlarda görev alan Güçlü Yakal, haziran 2025'te Tofaş çatısı altındaki bir başka şirket olan FerMas'a Şirket Müdürü olarak atandı.

REKLAM advertisement1

FerMas'ın Pazarlama ve Satış müdürlüğü görevine ise, şirketin yakından tanıdığı bir isim getirildi. Öyle ki, son 3 yıldır Yeniköy Motors & Aston Martin Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Murat Beken, FerMas'ın yeni Pazarlama ve Satış müdürü oldu. Beken, Yeniköy Motors'taki görevinden önce ise FerMas'ta tam 10 yıl boyunca üst düzey pozisyonlarda görev almıştı.

REKLAM

Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi devralmasının ardından şekillenen yeni FerMas yönetimi ile önceki günlerde Fethiye'de bir araya geldik.

Buluşmanın Fethiye'de gerçekleşmesinin sebebi ise, dünyada ilk örneği Faralya bölgesinde bir otelde hayata geçirilen 'Maserati Lounge' oldu.

TÜRKİYE'DE 3 BİN MASERATİ VAR

FerMas Şirket Müdürü Güçlü Yakal, uzun yıllar boyunca Fiat'ın satış sonrası süreçlerinden sorumluydu. Bu tecrübeyi şimdi FerMas'a taşımaya hazırlanan Yakal, önümüzdeki dönemde müşteri deneyimine özel önem vereceklerini bildirdi.

Yakal, "Ürünlerimizi müşteri tercihinde oluşacak özel yaklaşımlar ile önümüzdeki dönemde daha fazla müşterilerimize sunmak ve tanıtmak istiyoruz. Türkiye'de bizim 5 hizmet noktamız var. İstanbul'da bayilik hizmetini de biz veriyoruz, Bursa, Antalya, Ankara ve İzmir'de de Arkas, Mengerler ve Otokoç ile çalışıyoruz. Yapılanmaya baktığımızda temsil noktası olarak orta vadede gelişmeler olabilir" dedi. FerMas Şirket Müdürü Güçlü Yakal, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu REKLAM Türkiye yollarında toplam 3 bin adet Maserati olduğunu da kaydeden Yakal, "Türkiye, markanın dünyadaki satışları içerisinde ilk 10’da yer alıyor. Türkiye Maserati dünyasında 2023 yılında yüzde 1.8, 2024’te yüzde 2.2, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 3.2 paya sahip. Yani dünyada yükselen bir grafiğe sahibiz" bilgilerini paylaştı. ELEKTRİKLİYE YÖNELECEK Türkiye'de yılda 200 araçtan fazla satış potansiyeline sahip olduklarını belirten Yakal, yeni dönemde elektrikli modellere ağırlık vereceklerini bildirdi. Maserati'nin İtalyanca'da şimşek anlamına gelen 'Folgore' ismini verdiği elektrikli model ailesi, yüzde 75 ÖTV diliminde yer alıyor. Bundan dolayı elektrikli araç satışlarının içten yanmalı motora sahip modelleri geçmesi bekleniyor. Elektrikli modeller ile birlikte markanın geçiş sürecinde olduğunu vurgulayan Güçlü Yakal, "Elektrikli araçların lüks segmente yaygın hale gelmesi rekabet tarafında görünür durumda. Biz de Maserati olarak Folgore serisi ile ürün gamımızı tanıtıma ve müşterilerimiz ile buluşturma aksiyonlarımızı artırıyoruz" dedi.

Her yıl 1.5 milyon civarı kişinin yeni ehliyet aldığını belirten Yakal, "Bu yeni ehliyet alan genç sürücülerin elektrikli araçlara mevcut kullanıcılara göre çok daha pozitif olacaklarını yeni kuşaktan gözlüyorum, onlar daha yakınlar, çünkü onlar akıllı telefonlar ile büyüdüler" diye konuştu. REKLAM Yakal, 2026 yılı sonunda yeni modellerin gelebileceğinin de altını çizdi. DÜNYADAKİ TEK ÖRNEK TÜRKİYE'DE Öte yandan, Maserati Lounge ile ilgili de bilgiler paylaşan Yakal, "Maserati Lounge’a gelen müşteriler, araçlarımızı yaz boyunca test etti, 115 civarında potansiyel müşteri testi gerçekleşti. Dünyada da hakikaten buna benzer bir otelin içerisinde böyle bir örnek iş birliği, bir lounge şeklinde, bir markanın adını verdiği bir örnek yok. O yüzden dünyada da tek, o da Türkiye'de" dedi. 550 BEYGİR GÜÇ, 820 NM TORK İtalya’da tasarlanıp üretilen ve 8 yıl batarya garantisiyle yollara çıkan Maserati'nin yeni elektrikli SUV'u Grecale Folgore, 400V teknolojisi ve 105 kWh pil ile donatılıyor. Elektrikli SUV model, 550 HP’lik güç ile 820 Nm'ye kadar tork üretiyor. Otomobil, 220 km/saat azami hız sunuyor.

Grecale'nin yüzde 100 elektrikli versiyonu 9 milyon 250 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.