Çok güzel bir yolculukla eğlenerek, yeni arkadaşlar edinerek Kars'a geldiğini ifade eden Bulut, "Benim için ayrı ve güzel bir tecrübe oldu. Aslen Karslıyım ama Doğu Ekspresi ile hiç yolculuk yapmamıştım, bugüne nasip oldu.