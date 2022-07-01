Çekimleri tamamlandı

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İlk filmle gördüğü ilginin ardından hikayesi iki sezon dizi olarak devam eden 'Masal Şatosu’nun devam filmi ‘Masal Şatosu: Sihirli Misafir’in çekimleri geçtiğimiz günlerde Antakya’da tamamlandı. Film, Ağustos ayında sinema salonlarında yerini alacak.

Ecrin Su Çoban’ın ‘Neşe’ karakterine hayat verdiği seride; iyilik, dostluk, yardımlaşma temaları fantastik bir hikaye içinde işlenirken çocuklara büyülü bir dünyanın kapısı aralanacak.

Filmin konusu: Neşe ve arkadaşları ışıl ışıl süsledikleri evlerinde parti hazırlığındayken, bir misafir tarafından kapıları çalınır. Kimsenin tanımadığı bu çocuk, masal diyarından gelen ve hafızası bir hata ile silinen bir prenstir. Sihirli misafirleri Prens, masal diyarının neşesidir ve onun Dünya'da kaldığı her an masal diyarına mutsuzluk hakim olacaktır. Neşe ve arkadaşları hiç bilmedikleri mistik ortamları keşfederken, maceradan maceraya atılarak Prens'i ait olduğu yere göndermek ve masal kahramanlarının neşesini geri kazandırmak için aksiyon ve eğlence dolu bir serüvene atılırlar.