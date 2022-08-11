Galası yapıldı

Burak Kuka'nın yönettiği; Ecrin Su Çoban, Gülse Göçer, Dolunay Soysert, Sinan Çatıkkaş, Cansu Öztekin ve Berkan Hamedi'nin başrollerini paylaştığı ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir’, cuma günü vizyonda olacak.
‘Masal Şatosu’ serisinin ikinci filmi ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir’in galası Kanyon Cinemaximum’da gerçekleştirildi. Minik hayranların sinema salonlarını doldurduğu galada birbirinden eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
Filmi ilk kez izleyeceklerini söyleyen ve heyecanlarını paylaşan oyuncular, tüm misafirlere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Gizem, macera ve dostluk temalarını işleyen filmin yönetmeni Burak Kuka "2019 yılında biz böyle bir yola çıktık. İlk filmden bu yana kadromuz biraz değişti, arkadaşlarımız büyüdü. Dolunay Hanım sağ olsun tecrübesiyle çok destek oldu, şeref verdi bize. Aslında derdimiz fantastik bir dünya yaratmak ama gelen çocuklara da bir mesajı olsun, eğitici bir tarafı olsun istedik. Umarım seyirciden de karşılığını alırız’ diyerek duygularını dile getirdi. Gösterim sonunda tüm ekip dakikalarca alkışlandı ve tebrikleri kabul etti.
Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği galaya filmdeki karakterlerin kullandıkları aksesuvar ve pelerinleri takarak gelenler de vardı. Neşeli görüntülerin ortaya çıktığı galadan bütün çocuklar mutlu bir şekilde ayrıldı.
Filmin Konusu: 'Neşe' ve arkadaşları ışıl ışıl süsledikleri evlerinde parti hazırlığındayken, bir misafir tarafından kapıları çalınır. Kimsenin tanımadığı bu çocuk, masal diyarından gelen ve hafızası bir hata ile silinen bir prenstir. Sihirli misafirleri 'Prens', masal diyarının neşesidir ve onun dünyada kaldığı her an masal diyarına mutsuzluk hakim olacaktır. 'Neşe' ve arkadaşları hiç bilmedikleri mistik ortamları keşfederken, maceradan maceraya atılarak Prens'i ait olduğu yere göndermek ve masal kahramanlarının neşesini geri kazandırmak için aksiyon ve eğlence dolu bir serüvene atılırlar.
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