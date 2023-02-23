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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Masal isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MASAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Masal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Masal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Masal isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MASAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Masal ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Boşuna söylenmiş söz. Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.

MASAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Masal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Masal adını koymak caizdir.

MASAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Masal ismini kullanan 8.366 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Masal ismini kullanan 1.905 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Masal ismini kullanan 604 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Masal ismini kullanan 1.138 kişi bulunmaktadır.

MASAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Masal adında olanların liderlik vasfı vardır. Doğal bir lider olurlar. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket