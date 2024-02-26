Masal değil, gerçek aşk hikayesi; 'Leyla ile Mecnun Değil'
Başrollerini Elit Andaç Çam ile aşnı zamanda hikâyesini de yazan Bülent Emrah Parlak'ın paylaştığı 'Leyla ile Mecnun Değil' sahnelenmeye devam ediyor
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Gülerken düşündürecek 'Leyla ile Mecnun Değil', sizi derin duygulara sürüklerken gülümsetecek. Bir cenaze üzerinden, boşanan iki çiftin herkes gibi olduğu, küresel erkek-kadın dertlerinin dünyanın dertleriyle örtüştüğü, yaşamı ve ölümü tekleştiren seyircilerle buluşmaya devam ediyor.
- 2
Kadın ile Adam boşanmak üzerelerdir. Yaklaşık altı aydır evleri ayırmışlar, birbirlerinden uzaklaşmak, bitmiş bir aşktan kaçmakla, yeniden ateşlenmekten korkmak arasında gel-gitler ve alışkanlığın boyunduruğu ile cebelleşmektedirler.
Boşanmalarına iki gün kala en sevdikleri, en çok görüştükleri, aşklarına tanıklık etmiş hatta nikah şahitliklerini yapmış İskender abileri ölüverir. Kadın ile Adam gömeceklerdir İskender abilerini; tam da boşanma davasından bir gün önce. Cenaze ve merasim silsilesi içinde geçen oyunumuzda, ‘Kadın ve Adam’ı ilişkilerini sorgularken, bazen didişirken, bazen de gülüşürken izleriz.
- 3
Sevginin içinde öfke, hüznün içinde gülümseme, hızın içinde durgunluk. İnsanlık tüm azgınlığı ve doyumsuzluğuyla tüketirken dünyayı, kadın ve adamlar tükenmeyecekler mi? Çok iyi anlaşmak bile zarar mı verecek? Beraber çok çok ama çok eğlenmek bile tüketecek mi? Tükenmek, yeniden yaratılmak belki de... Bir cenaze üzerinden, boşanan iki çiftin herkes gibi olduğu, küresel erkek-kadın dertlerinin dünyanın dertleriyle örtüştüğü, yaşamı ve ölümü tekleştiren oyunumuzla seyircimizle birlikte çok eğleneceğiz.
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- 4
Yazan: Bülent Emrah Parlak
Yöneten: Murat Eken
Oynayanlar: Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam
Yardımcı Yönetmen: Serkan Altınışık
Işık Tasarım: Alev Topal
Dekor Tasarım: Cihan Aşar
Kostüm Tasarım: Ceren Eken
Müzik: Volkan Sönmez, Emre Parlak
Afiş Tasarım: Berkcan Okar
Afiş Fotoğrafı: Egemen Pırlant
Yapım: Tiyatro Bal Porsuğu
Organizasyon: Fatih Aydın
Süre: Tek Perde - 75 dk
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OYUN TAKVİMİ
ŞUBAT
27 Şubat Salı, 20:30 - İstinyeArt %100 Performans Arena
MART
03 Mart Pazar, 20:30 - Torium Sahne
10 Mart Pazar, 20:00 - Kozzy KM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
16 Mart Cumartesi, 20:30 - Balıkesir Avlu Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu
23 Mart Cumartesi, 21:00 Sinop Kültür Merkezi