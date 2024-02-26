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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Masal değil, gerçek aşk hikayesi; ‘Leyla ile Mecnun Değil’

        Masal değil, gerçek aşk hikayesi; 'Leyla ile Mecnun Değil'

        Başrollerini Elit Andaç Çam ile aşnı zamanda hikâyesini de yazan Bülent Emrah Parlak'ın paylaştığı 'Leyla ile Mecnun Değil' sahnelenmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:57
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        • 1

          Gülerken düşündürecek 'Leyla ile Mecnun Değil', sizi derin duygulara sürüklerken gülümsetecek. Bir cenaze üzerinden, boşanan iki çiftin herkes gibi olduğu, küresel erkek-kadın dertlerinin dünyanın dertleriyle örtüştüğü, yaşamı ve ölümü tekleştiren seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

        • 2

          Kadın ile Adam boşanmak üzerelerdir. Yaklaşık altı aydır evleri ayırmışlar, birbirlerinden uzaklaşmak, bitmiş bir aşktan kaçmakla, yeniden ateşlenmekten korkmak arasında gel-gitler ve alışkanlığın boyunduruğu ile cebelleşmektedirler.

          Boşanmalarına iki gün kala en sevdikleri, en çok görüştükleri, aşklarına tanıklık etmiş hatta nikah şahitliklerini yapmış İskender abileri ölüverir. Kadın ile Adam gömeceklerdir İskender abilerini; tam da boşanma davasından bir gün önce. Cenaze ve merasim silsilesi içinde geçen oyunumuzda, ‘Kadın ve Adam’ı ilişkilerini sorgularken, bazen didişirken, bazen de gülüşürken izleriz.

        • 3

          Sevginin içinde öfke, hüznün içinde gülümseme, hızın içinde durgunluk. İnsanlık tüm azgınlığı ve doyumsuzluğuyla tüketirken dünyayı, kadın ve adamlar tükenmeyecekler mi? Çok iyi anlaşmak bile zarar mı verecek? Beraber çok çok ama çok eğlenmek bile tüketecek mi? Tükenmek, yeniden yaratılmak belki de... Bir cenaze üzerinden, boşanan iki çiftin herkes gibi olduğu, küresel erkek-kadın dertlerinin dünyanın dertleriyle örtüştüğü, yaşamı ve ölümü tekleştiren oyunumuzla seyircimizle birlikte çok eğleneceğiz.

        • 4

          Yazan: Bülent Emrah Parlak
          Yöneten: Murat Eken
          Oynayanlar: Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam
          Yardımcı Yönetmen: Serkan Altınışık
          Işık Tasarım: Alev Topal
          Dekor Tasarım: Cihan Aşar
          Kostüm Tasarım: Ceren Eken
          Müzik: Volkan Sönmez, Emre Parlak
          Afiş Tasarım: Berkcan Okar
          Afiş Fotoğrafı: Egemen Pırlant
          Yapım: Tiyatro Bal Porsuğu
          Organizasyon: Fatih Aydın
          Süre: Tek Perde - 75 dk

        • 5

          OYUN TAKVİMİ

          ŞUBAT

          27 Şubat Salı, 20:30 - İstinyeArt %100 Performans Arena

          MART

          03 Mart Pazar, 20:30 - Torium Sahne

          10 Mart Pazar, 20:00 - Kozzy KM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

          16 Mart Cumartesi, 20:30 - Balıkesir Avlu Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu

          23 Mart Cumartesi, 21:00 Sinop Kültür Merkezi

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