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Masal Bebek için sahnede

SMA hastası Masal bebeğin tedavisi için bir masal kitabı yayınlayarak bağış kampanyasını başlatan Özge Özder’in ardından müzisyen eşi Sinan Güleryüz de bir konser düzenleyerek kampanyaya destek oldu

Giriş: 22.01.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Masal Bebek için sahnede
HABERTURK.COM

SMA hastalığı ile mücadele eden Masal bebeğin tedavisi için Özge Özder’in desteği devam ediyor. Özder, kendisinin kaleme aldığı ve kızının adını taşıyan 'Ay Perisi Luna' adlı kitabının tüm gelirini kampanyaya bağışlamıştı.
Şimdi de müzisyen eşi Sinan Güleryüz Masal bebek için sahneye çıktı. Geçtiğimiz cuma akşamı Masal bebek için Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Güleryüz; 'Senle Ben', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' gibi şarkıları seslendirerek anlamlı bir geceye imza attı. Konserin bilet satışından elde edilen tüm geliri Masal bebeğin hastalığına şifa bulmak için kullanılacak. Masal bebek için başlatılan kampanyada % 40'lık bir ilerleme kaydedildi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'n sorularını yanıtlayan Sinan Güleryüz ile Özge Özder, "Masal'ın ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en küçük hasta bebeği o. Bu tarz anlamlı geceleri arada düzenliyoruz elimizden geldiğince. Her düzenlediğimiz akşam bereketiyle gelen bir de yağmur var. Bu akşam da yağmur yağıyor. İnşallah istediğimiz bağışı alırız. Masal kitabımızın geliri de SMA bebeklerine bağışlanıyor. Biz nefes aldığımız sürece devam edecek. Bizden sonra da isteriz ki kızımız yazmaya devam etsin. Ona miras bırakıyoruz" dedi.

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