MASAK, TikTok'u mercek altına aldı

AA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini hatta bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi.

AA muhabirinin MASAK'tan edindiği bilgiye göre, 2021 yılında "Twitch" isimli sosyal medya uygulamasında bazı yayıncılar ve kredi kartı dolandırıcıları arasında yapılan iş birliğiyle vatandaşlara ait kredi kartlarındaki tutarların yayıncılara "bağış" adı altında aktarılarak, suç gelirlerinin aklandığı ve yayıncıların bundan komisyon aldığı ortaya çıktı.

29 MİLYON KULLANICISI VAR

Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok isimli sosyal medya platformunda da suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine konu hakkında MASAK tarafından geniş kapsamlı araştırma yapıldı.

Araştırmalarda, TikTok isimli sosyal medya platformunda kullanıcıların canlı yayınlar sırasında "hediye" adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışların ise sonrasında Türk lirasına dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

Özellikle 2021 yılının başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara platform tarafından yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığı görüldü. Aktarılan tutarların büyük çoğunluğunun az sayıda kişiye gönderildiği, bu durumun ise aslında çok dar bir kitlenin TikTok’tan büyük miktarda para aldığına işaret ettiği belirlendi.

Diğer taraftan canlı yayın yapan TikTok kullanıcılarına "hediye" göndermek amacıyla platforma para aktaran kişilerde de benzer durum olduğu, yani aktarılan tutarın büyük bir kısmının çok dar bir kitle tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

FENOMENLER DE ETKİLEŞİM İÇİN PARA AKTARDI

Ayrıca bazı TikTok fenomenlerinin daha fazla kişiyi yayına çekmek ve daha fazla "hediye" adı altında bağış almak amacıyla farklı hesaplardan kendilerine bağış yaptıkları görüldü. Bu durum aslında çok sayıda vatandaşın kandırılmak suretiyle bağış yapmaya itildiğini ortaya koydu.

Öte yandan, 18 yaşından küçük çok sayıda kullanıcısı olan söz konusu platformda, bağış toplanan bazı yayınlarda müstehcenlik içeren yayınlar yapıldığı, bu sayede platform üzerinden bağış toplandığı görüldü. Bu kapsamda bazı kişilerle platform dışında da ilişki kurulabildiği değerlendirildi.

SİYAH EKRANA PARA AKTI

Ayrıca takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Bu tarz hesapların çalıntı kredi kartlarından yapılan bağışlarla fonlandığı, sonrasında bu tutarların hesaplara aktarılmak suretiyle aklandığı yönünde güçlü şüpheler değerlendirmeye alındı.

DEAŞ BAĞIŞ TOPLADI

MASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle DEAŞ terör örgütü ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok isimli sosyal medya platformundan ciddi bağışlar topladığı önemli bulgular arasında yer aldı.

Finansal sistem üzerinden yapılan işlemlerin takip edildiğini bilen terör bağlantılı kişilerin, takibi zorlaştırmak ve transferi kolaylaştırmak amacıyla platform aracılığıyla fon toplama faaliyetleri yürüttüklerini değerlendiren MASAK, TikTok sosyal medya platformundaki para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirilerek, devam ettiriyor.