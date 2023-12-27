Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
Çanakkale'de, masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçan 41 yaşındaki Ramazan A., Ezine ilçesinde yakalandı. Arıyel ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi
Çanakkale'de tüyler ürperten olay, dün saat 16.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi.
YÜZÜNE KEZZAP ATIP KAÇTI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Ramazan A. (41), aralarında husumet bulunan, masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atıp, kaçtı.
GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi. Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SOSYAL MEDYADAN 'KEZZAP' PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Ramazan A.'nın, 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı. Bir dizinin bölümü olduğu öğrenilen videoda; bir erkeğin, kadının yüzüne şişedeki sıvıyı attığı görülüyor.