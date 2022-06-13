Martılar kavga etti, vatandaşlar ayırmaya çalıştı

İstanbul Büyükada'da rıhtıma yakın bir ara sokakta martılar kavga etmeye başladı.

İHA'nın haberine göre fotoğrafçı Onur Emirtekim'in kayıt altına aldığı martıların kavgasını ada sakinleri ayırmaya çalıştı.

Birbirlerine saldıran martıları gören bir vatandaş “Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi” dedi.

Bir hayvansever ise eline aldığı poşet ile martıları kovalayarak birbirinden ayırmaya çalıştı.

Martılar ise bir süre sonra kavga etmeyi bırakarak birbirlerinden uzaklaştı.