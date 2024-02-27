Marteniçka ne zaman takılır? Marteniçka hikayesi ve önemi nedir?

MARTENİÇKA'NIN HİKAYESİ

Marteniçka'nın kökeni, eski Balkan mitolojisine dayanır. Efsaneye göre, uzun zaman önce kış ve bahar arasında bir mücadele vardı. Kış, soğuk ve karanlık bir varlık olarak tasvir edilirken, bahar ise sıcaklık, yeniden doğuş ve yaşamın sembolüydü.

Bu mücadelede, Mart Baba veya Baba Marta olarak bilinen bir karakter önemli bir rol oynardı. Mart Baba, kışı temsil ederken, onun kardeşi olan Baba Marta ise baharı temsil ediyordu.