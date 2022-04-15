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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 artarak 134 bin 170 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17.9 ile ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ile Ankara ve 8 bin 51 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 31 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 5 bin 567'ye ulaştı. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.1 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45.1 artarak 14 bin 344 oldu.

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya vatandaşları izledi.