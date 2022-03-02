Ev sahipleri ve kiracıların en çok merak ettiği şeylerden biri de kira artış oranı. Ağustos ayından beri hızla yükselen konut fiyatları ve kiraların etkisiyle kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar kira artış oranının ne kadar olduğunu ve kira artış oranına göre kira zammı hesaplamanın nasıl yapılacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. İşte TEFE - TÜFE oranlarına göre kira artış oranı hesaplama formülü